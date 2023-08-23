Александр Гусев победил по доходам

Избирательная комиссия опубликовала сведения о доходах кандидатов на пост губернатора Воронежской области. Самый высокий уровень заработка и наибольший объем средств на банковских счетах задекларировал действующий губернатор Александр Гусев («Единая Россия»), а самый низкий — лидер местного обкома КПРФ Андрей Рогатнев. Практически вся недвижимость всех пятерых кандидатов расположена в Воронежской области. Пока что они не тратят внушительных сумм на избирательную кампанию: в избирательных фондах претендентов находится в общей сложности менее 4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Судя по данным облизбиркома, в прошлом году губернатор Воронежской области Александр Гусев заработал почти 7,04 млн руб. В качестве источников дохода указаны правительство Воронежской области, отделение соцфонда (пенсия по выслуге лет), а также Сбербанк и ВТБ (речь, очевидно, идет о получении процентов по вкладам). В 2021-ом доход господина Гусева составлял 5,3 млн руб. Чиновнику принадлежит земельный участок (площадью 694 кв. м) и квартира (114.2 кв. м), расположенные в Воронежской области. В прошлой декларации господина Гусева отмечалось, что он владеет долями этой недвижимости. Сейчас у него есть также квадроцикл CF Moto и три прицепа, а том числе вагон-дом Hymer Eriba. На 11 банковских счетах Александра Гусева находятся 28,58 млн руб. Перед выборами 2018 года на депозитах господина Гусева лежали 26,38 млн руб.

Супруга губернатора Валентина Гусева заработала в прошлом году почти 782 тыс. руб. Источниками ее доходов указаны отделение соцфонда, филиал ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» и АО «НПФ «Открытие». В 2021-ом госпожа Гусева задекларировала 6,3 млн руб. за счет продажи легкового автомобиля. В ее собственности сейчас находятся два земельных участка (площадью 1,5 тыс. кв. м. каждый) и жилой дом (165,2 кв. м). Недвижимость расположена в Воронежской области. Также на Валентину Гусеву записан Mercedes-Benz GLS 450 2020 года выпуска. На пяти ее банковских счетах лежат 191,4 тыс. руб.

Вторым по уровню дохода за прошлый год стал глава воронежского реготделения партии «Родина» Игорь Борисов: он заработал более 5,31 млн руб. Источниками дохода являются принадлежащее ему ООО «Строительная компания СТМ-141», ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные системы», отделение соцфонда, АО «Тинькофф Банк» и собственное ИП. Господин Борисов владеет земельным участком (725 кв. м) в Воронежской области, а также автомобилем Audi A6 2011 года выпуска. На десяти банковских счетах лежат почти 100 тыс. руб.

Кандидат от ЛДПР и депутат облдумы Павел Большов в 2022 году заработал 2,92 млн руб. Годом ранее он декларировал куда менее скромный доход — 354,84 тыс. руб. Источниками доходов указаны региональный парламент, банк ВТБ и отделение соцфонда. В собственности кандидата находится земельный участок (800 кв. м) в Воронежской области и комната (18 кв. м) в Москве. Годом ранее имущества в декларации господина Большова не было. На его банковских счетах лежит почти 3,09 млн руб.

Представитель партии «Справедливая Россия — Патриота — За правду» Ярослав Тарасов заработал в прошлом году 579,6 тыс. руб. Источники его доходов — ОАО «Газпром Газораспределение», где он работает слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования, и отделение соцфонда. У господина Тарасова есть Lada Priora 2017 года выпуска. На пяти его банковских счетах лежит 31,5 тыс. руб. Супруга кандидата Екатерина Тарасова заработала в прошлом году 511,5 тыс. руб. в ООО «Альфа-метгруп». На ее счетах в банках находятся 11,3 тыс. руб.

Самый низкий доход среди кандидатов у коммуниста Андрея Рогатнева, заработавшего в 2022 году 271,4 тыс. руб. Источники дохода — воронежский обком КПРФ и АО «Тинькофф Банк». Годом ранее его заработок был гораздо выше — 3,36 млн руб. В собственности кандидата находятся расположенные в Воронежской области земельный участок (456 кв. м) и дом (108,2 кв. м), а также Volkswagen Passat и Ford C-Max (1992 и 2006 годов выпуска). На банковских счетах коммуниста лежат более 80 тыс. руб. Его супруга Светлана Рогатнева заработала 1,4 млн руб., как и в 2021 году. Источниками ее доходов являются школа № 52 и Сбербанк. В собственности госпожи Рогатневой находятся два земельных участка (300 кв. м и 900 кв. м), квартира (59,1 кв. м) в Воронежской области и Kia Sorento (2007 года выпуска). На трех ее банковских счетах лежит 240,3 тыс. руб.

По данным на 15 августа, в избирательные фонды кандидатов на пост губернатора Воронежской области поступило почти 4 млн руб. Самая крупная сумма в 1,5 млн руб. была перечислена на счет кандидата от ЛДПР Павла Большова. Из этих денег израсходовано почти 1,4 млн руб. На счет Александра Гусева поступил 1 млн руб., из которого израсходовано 787 тыс. руб. Счета Андрея Рогатнева, Игоря Борисова и Ярослава Тарасова пополнились на суммы 650 тыс., 370 тыс. и 367 тыс. руб. соответственно. Из этих денег кандидаты потратили 576 тыс., 353 тыс. и 367 тыс. руб.

Ранее эксперты отмечали, что в Воронежской области губернаторская кампания идет по классическому «референдумному» сценарию, и в этом году кандидаты не будут серьезно тратиться на агитацию, например, через наружную рекламу.

Сергей Толмачев