Квадрат шагнул за сотню

Средняя номинальная цена квадратного метра жилья на первичном рынке в Челябинске в августе выросла на 5,1% за месяц и впервые превысила 100 тыс. руб., следует из аналитики ЦИАН. По динамике стоимости квадрата областной центр в тройке лидеров среди городов-миллионников. Авторы исследования отмечают, что девелоперы реагируют на ослабление рубля и решение Центробанка по повышению ключевой ставки. Эксперты полагают, что цены на жилье в Челябинске продолжат рост, а наибольшим спросом по-прежнему будут пользоваться квартиры небольшого метража: до 60 кв. м.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на рост, цена квадратного метра в Челябинске остается одной из самых низких среди миллионников

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Несмотря на рост, цена квадратного метра в Челябинске остается одной из самых низких среди миллионников

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Челябинск занимает второе место среди городов-миллионников России по динамике роста стоимости квадратного метра в новостройках в августе по сравнению с июлем. По данным «ЦИАН аналитики», за месяц средняя номинальная цена квадрата на первичном рынке выросла на 5,1% (с 99 тыс. до 104 тыс. руб.). За год показатель увеличился на 7%: в августе прошлого года квадратный метр на первичке стоил 97,2 тыс. руб.

Более существенная динамика роста цены квадрата в новостройках отмечена только в Казани, где жилье в первичном сегменте подорожало за месяц на 6,5% — со 179,8 тыс. до 191,5 тыс. руб. Лишь в одном мегаполисе — Самаре — квадратный метр за месяц подешевел: падение стоимости составило 2,6%. Лидерами по росту цен на первичное жилье за год стали Краснодар (20,7%), Пермь (14,3%) и Волгоград (12,2%).

Вместе с тем, несмотря на рост цены квадрата, Челябинск остается в тройке городов-миллионников с самой низкой стоимостью первичного жилья. Ниже показатель только в Волгограде (99,9%), который еще месяц назад опережал Челябинск на одну позицию, и Воронеже (95%), где за год первичная недвижимость подешевела на 4%, но за последний месяц зафиксировано повышение на 2,2%.

В среднем в 16 миллионниках, Московской и Ленинградской областях номинальные цены предложения за последние четыре недели выросли на 1,9%. Авторы исследования отмечают ускорение динамики: в каждый из предыдущих пяти месяцев рост не превышал 1%.

«Застройщики реагируют на рост спроса на фоне ослабления рубля и решений ЦБ и более активно индексируют цены. В городах-миллионниках без Москвы и Санкт-Петербурга прошло 15,4 тыс. сделок, это рекорд для новой реальности 2022–2023 годов,— комментирует руководитель “ЦИАН аналитики” Алексей Попов.— Кроме того, возросшее число сделок само по себе толкает цены вверх, так как быстрее продаются именно более дешевые лоты, что увеличивает цены в активном предложении. Хорошие продажи в июле и начале августа ускорили вымывание предложения с рынка: показатель снизился на 3% в месячном выражении».

Неделю назад совет директоров Банка России на внеплановом заседании повысил ключевую ставку до 12% годовых. В ЦБ объяснили, что это решение «принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности».

Генеральный директор «DAN-Недвижимость» Валентин Корытный отмечает, что на ценовую динамику повлияла в том числе сезонность. «Люди стараются сохранять деньги, а август традиционно является началом активного делового сезона на рынке недвижимости. Думаю, что в сентябре эта активность еще вырастет, а растущий спрос — одна из причин повышения стоимости»,— говорит эксперт. Он также добавил, что покупатели квартир решили поторопиться со сделками, опасаясь дальнейшего повышения ипотечных ставок.

В ближайшее время, по мнению господина Корытного, на челябинском рынке стоит ожидать определенного дефицита ликвидных объектов — небольших квартир планировки «студия + 1» и «студия + 2» площадью 35–60 кв. м. «Такие квартиры будут оставаться основой спроса, потому что по цене такой объект легче, чем с метражом более 60 квадратов. Что касается цен, то думаю, что рост продолжится, другой вопрос, какими темпами»,— сказал гендиректор «DAN-Недвижимость». Цены на вторичную недвижимость, по его прогнозам, традиционно будут расти вслед за стоимостью нового жилья.

Артур Якушко