Сергей Моргачев сообщил об абсурдной жалобе в избирком со стороны коммуниста

Депутат городской думы Ульяновска Сергей Моргачев сообщил об абсурдной жалобе в региональный избирком со стороны коммуниста Вадима Белова, который также баллотируется в депутаты заксобрания области по 17-му одномандатному округу. Представитель КПРФ пожаловался, что господин Моргачев раздавал в детском досуговом центре «Орленок» сладкую вату, назвав это подкупом избирателей.

«Жалоба является полным абсурдом. Это было мероприятие в моем округе по городской думе, где мы проверяли расходование средств народного бюджета. Территория возле "Орленка" не входит в мой предвыборный округ, там нет моих избирателей. Дети, кстати, тоже таковыми не являются. Нарушений здесь никаких нет, видимо, оппоненты пишут подобные жалобы от безысходности», — рассказал господин Моргачев.

Ранее, как сообщал «Ъ-Волга», депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный в своем телеграм-канале записал в свои «заслуги» задержание экс-главы Димитровграда Андрея Большакова.

Евгений Чернов