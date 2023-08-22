Букеты подпитываются спросом

Букеты для школьников в преддверии 1 сентября подорожали почти на 20%. В среднем праздничный вариант обойдется в 1,6 тыс. руб., в прошлом августе его можно было приобрести за 1,2 тыс. руб. Такие данные приводит компания «Эвотор». Самые дорогие цветы покупают в Москве — в столице родители школьников тратят в среднем больше 2 тыс. руб. Увеличение стоимости, по словам игроков рынка, связано с колебаниями курса рубля и повышенным спросом перед праздником.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Между тем до 1 сентября цены еще могут подрасти, отметил директор по развитию компании «Цветы и мед» Георгий Сухаржевский:

«Стоимость, которую выдает "Эвотор", конечно, очень усредненная. Если говорить про наш магазин, то у нас средний чек составляет около 3 тыс. руб. А что касается повышения цен, то традиционно это произойдет в начале осени.

Например, у нас есть несколько российских поставщиков роз, и они уже предупредили, что с сегодняшнего дня у них цены изменились. И как всегда актуальна рекомендация делать заказ заранее.

Процентов на 10 поставщики точно поднимут цены. А что касается конечного потребителя, то здесь все зависит от жадности конкретного магазина.

Мы их поднимаем ровно настолько, насколько меняется прайс по закупке. Особенно сильно меняется стоимость дорогих цветов. Если мы говорим про 1 сентября, то в топах продаж — растения средней либо низкой ценовой категории, потому что все хотят сэкономить, собирая небольшой, но достаточно объемный букет».

Несмотря на рост стоимости букетов спрос на них по сравнению с прошлым годом не снизился, заметила основатель компании Leto Flowers Аида Губайдуллина. При этом цены в преддверии праздника, по ее словам, поднимают и российские поставщики цветов:

«Цветы — это импортный продукт. Конечно, мы стараемся использовать и местные растения, но парадокс в том, что их стоимость тоже растет где-то примерно на 20%. Пока сложно сказать, как это сказалось на покупателях, потому что у нас заказы на 1 сентября продолжают поступать.

Но в целом практика показывает, что люди адаптируются, и изменение стоимости воспринимается как что-то обыденное. Я бы не сказала, что есть какое-то снижение спроса. Мы уже сформировали предложение на 1 сентября и прайсы не будем менять, если только не произойдет какого-то существенного коллапса, связанного с ростом закупочных цен. Но, думаю, такого не будет».

По данным компании «Эвотор», самые дешевые букеты покупают в Пермском крае, там на цветы к празднику тратят чуть более 1 тыс. руб.

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Елена Иванова