«Аль-Хабар»: Алжир отказал Франции в пролете военных самолетов в Нигер

Французские власти попросили Алжир разрешить пролет военных самолетов в случае возможной интервенции в Нигер, где был свергнут президент Мохамед Базум. Как сообщает алжирская газета «Аль-Хабар» со ссылкой на источники, Алжир ответил отказом.

По данным источников «Аль-Хабар», после отказа Франция обратилась с аналогичной просьбой к Марокко и получила разрешение.

Запрет на предоставление Алжиром французским военным самолетам воздушного пространства был введен в 2021 году. Это произошло после высказывания французского президента Эмманюэля Макрона в отношении властей Алжира, которые, по его словам, заложили в основу «ненависть к Франции».

20 августа лидеры ЭКОВАС покинули Нигер после неудачных переговоров с мятежниками — военными президентской гвардии. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), как сообщала «Аль-Арабия», на военных аэродромах проводит подготовку к возможной интервенции в Нигер. Военное вмешательство ЭКОВАС называл крайним вариантом для урегулирования ситуации.

В конце июля представитель мятежников, объявивших об отстранении президента Нигера, Амаду Абдраман заявил, что Франция получила разрешение от официальных властей республики нанести военный удар с целью освободить Мохамеда Базума. В МИД Франции опровергли подготовку к военному вмешательству.

Лусине Баласян