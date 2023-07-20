Цены на бензин АИ-95 за год в Новосибирской области выросли на 5%

Розничные цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 с конца прошлой недели выросли на 1% (на 47 копеек и 49 копеек соответственно), сообщает Новосибирскстат. За год – с июля 2022-го по июль 2023-го стоимость возросла на 5% (на 2 руб.).

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Сегодня региональные АЗС реализуют потребителям топливо АИ-92 и АИ-95 по цене 47,8 руб. и 51,3 руб. за литр соответственно.

АИ-98 за год подорожал на 4,5 руб. до 63,1 руб., дизельное топливо на 4,7 руб. до 61,1 руб.

На потребительский рынок влияет ситуация на бирже. Так, стоимость основных марок бензина на бирже СПбМТСБ установила новые рекорды — 19 июля АИ-95 подорожал на 1,25%, до 68,07 тыс. руб. за тонну, АИ-92 — на 1,49%, до 62,46 тыс. руб. за тонну.

В числе причин подорожания эксперты называют , плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов и увеличение объемов экспорта топлива, в том числе и бензина. Кроме этого, по словам собеседников “Ъ”, стремительное подорожание стоимости топлива с весны было вызвано намерениями Минфина сократить выплаты по демпферу вдвое.

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Лолита Белова