«Автотор» начал производство кроссовера BAIC X55

Компания «Автотор» в рамках сотрудничества с компанией BAIC на заводе в Калининграде начала производство новой модели — кроссовера BAIC X55.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран BAIC X55

Фото: «Автотор» BAIC X55

Фото: «Автотор»

На конвейер встал кроссовер, оснащенный 188-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

В оснащение новинки войдут камеры кругового обзора, ассистент парковки, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, контроль полосы движения и слепых зон, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, дверные ручки с электроприводом и другое оборудование.

В рамках подготовки к выпуску автомобиля были подготовлены операционные карты, оснащена производственная линия, настроены и перепрограммированы инструменты и оборудование, обучен персонал и установлено дополнительное оборудование для первичного программирования блоков управления и всех электронных систем автомобиля.

Напомним, выпуск автомобилей BAIC в Калининграде начался в апреле, а до конца года планируется поставить на конвейер семь моделей бренда. Стоимость новой модели не названа как и сроки начала продаж кроссовера в России.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK