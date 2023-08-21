Одного вымогательства следствию не хватило

Как стало известно “Ъ”, в деле владельца электронной версии газеты «Век» и Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова, обвиняемого в особо крупном вымогательстве, появился новый эпизод. По версии следствия, с февраля 2022 года по январь 2023 года он получил в общей сложности 7,2 млн руб. за удаление и временную блокировку негативной информации на сайте и Telegram-канале «Компромат-групп». Таким образом общая сумма полученных фигурантом путем вымогательства денег, говорится в деле, составила почти 19 млн руб. Источники “Ъ” при этом указывают, что в деле нет задокументированных фактов передачи денег или записей переговоров, в которых содержались бы какие-либо угрозы со стороны обвиняемого в адрес потерпевшей стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тверской суд встал на сторону следствия и оставил Александра Гусова под стражей до 2 октября

Фото: пресс-служба Тверского районного суда Тверской суд встал на сторону следствия и оставил Александра Гусова под стражей до 2 октября

Фото: пресс-служба Тверского районного суда

О новом эпизоде, появившемся в уголовном деле владельца «Века», по данным “Ъ”, стало известно во время судебного заседания, на котором рассматривалось ходатайство следствия о продлении срока ареста Александра Гусова, причем этот факт стал едва ли не основным аргументом в пользу удовлетворения просьбы следствия. Защита возражала, настаивая, что фигурант не намерен и не имеет возможности каким-либо образом препятствовать ходу расследования. В итоге Тверской суд встал на сторону следствия и оставил обвиняемого под стражей до 2 октября.

Новый эпизод дела, по данным “Ъ”, посвящен событиям, произошедшим в период с января 2022 года до января 2023 года. Впрочем, точного времени совершения преступления следствие пока не установило: в материалах дела используются формулировки типа «не позднее января 2022 года». При этом следствие считает, что господин Гусов руководствовался корыстными побуждениями.

Согласно материалам дела, находясь в своем офисе (Столярный пер., 3, корп. 34), господин Гусов во время переговоров с отставным сотрудником ФСБ Алексеем Щегловым, доверенным лицом владельца «А-Проперти» Альберта Авдоляна, выдвинул требование о передаче ему 1,8 млн руб. за удаление и трехмесячное блокирование негативной информации о предпринимателе и его близких.

Негатив, судя по материалам дела, был размещен на сайте и Telegram-канале «Компромат-групп», к которому господин Гусов официального отношения, по некоторым данным, не имеет.

После этого в период с февраля 2022 года по январь 2023 года деньги за продление блока несколько раз передавались в Столярный переулок, в общей сложности Александр Гусов, считает следствие, получил таким образом 7,2 млн руб.

Напомним, что в первом эпизоде этого дела речь также идет о вымогательстве денег у господина Авдоляна, но на сумму 11,55 млн руб. Там речь шла о блокировании и удалении негативной информации на сайте газеты «Век» и Telegram-канале «Новый век», которые принадлежат Александру Гусову. Следствие считает, что вымогательство в этом случае имело место с мая 2020 года до 20 января 2023 года. Таким образом теперь в деле фигурирует общая сумма полученных путем вымогательства средств 18,7 млн руб.

По данным “Ъ”, необходимость переговоров представителя потерпевшего с господином Гусовым в материалах дела объясняется тем, что начиная с января 2019 года о компаниях бизнесмена Авдоляна и его деловых партнерах в различных Telegram-каналах появились несколько «заведомо ложных, негативных» публикаций, подрывающих деловую репутацию последних.

Отметим, что первоначально уголовное дело было возбуждено 2 февраля 2023 года в отношении неустановленных лиц, но уже в тот же день Александр Гусов был задержан, а 3 февраля Тверской суд столицы его арестовал. 9 февраля владельцу «Века» было предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Вину обвиняемый не признает, а от показаний отказывается, ссылаясь на ст. 51 Конституции.

При этом в материалах дела, по данным “Ъ”, упоминается не только Александр Гусов, но и бывший журналист агентства «Росбалт» (признано иностранным агентом) и один из администраторов Telegram-канала «ВЧК—ОГПУ» Александр Шварев, который сейчас находится в розыске в рамках другого дела. Как говорится в материалах расследования в отношении господина Гусова, оба взаимодействовали при размещении негативных материалов, сопряженных с вымогательством денежных средств в особо крупном размере, «за их дальнейшее нераспространение или удаление из медиапространства». Впрочем, в деле в качестве обвиняемого фигурирует только господин Гусов.

Источники “Ъ” также обратили внимание на то, что дело Александра Гусова интересно тем, что, в отличие от нескольких начатых в последнее время аналогичных расследований в отношении владельцев или администраторов Telegram-каналов, в нем нет материалов оперативной разработки обвиняемого, а также задокументированных фактов передачи денег.

В основу обвинения положены показания Алексея Щеглова, но при этом отсутствуют записи переговоров, в которых содержались бы угрозы в адрес бизнесмена Авдоляна в случае невыполнения требований обвиняемого.

Защита господина Гусова не комментирует ход расследования, ссылаясь на данные ранее следствию подписки о неразглашении материалов дела.

Владислав Трифонов