Катамаран «Форт Петр I» совершил первый рейс к Кронштадту

Второе скоростное судно проекта 04580 «Котлин» — катамаран «Форт Петр I» — совершило свой первый рейс из Санкт-Петербурга в Кронштадт в субботу, 19 августа, рассказали в пресс-службе «Нева Тревел».

Катамаран «Форт Петр I» рассчитан на 156 пассажиров. Его эксплуатационная скорость составляет 52 км/ч. Судно отходит от Дворцовой набережной.

«Опыт активной эксплуатации катамарана «Форт Кроншлот» оправдывает наши ожидания. Каждый день судно совершает до 10 рейсов, мы получаем позитивную обратную связь от наших пассажиров и партнеров, количество запросов на покупку билетов именно на катамаран неуклонно растет», — рассказал генеральный директор «Нева Тревел» Юрий Набатов.

«Форт Петр I» стал вторым судном, которое вышло на маршрут, соединяющий центр Петербурга с музейно-историческим парком «Остров фортов» в Кронштадте. Первый катамаран проекта, «Форт Кроншлот», был запущен 20 июля.

Катамараны проекта «Котлин» строят в рамках развития туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» и госпрограммы по обновлению пассажирского флота при поддержке Минпромторга России и АО «ГТЛК». Всего «Нева Тревел» заказала для этого маршрута у Средне-Невского судостроительного завода, входящего в АО «ОСК», шесть катамаранов серии «Котлин». Вторая пара судов выйдет на линию в в 2024 году, третья – в 2025 году.

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