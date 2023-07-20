В Петербурге запустили пассажирский катамаран «Форт Кроншлот» до Кронштадта

Компания «Нева тревел», в четверг, 20 июля, запустила по маршруту Санкт-Петербург—Кронштадт первый скоростной катамаран «Форт Кроншлот» проекта 04580 «Котлин», сообщают «Ведомости Санкт-Петербург» со ссылкой на руководство предприятия. Судно вмещает до 200 пассажиров и развивает скорость до 60 км/ч.

Катамараны проекта «Котлин» строятся в рамках развития туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» и госпрограммы по обновлению пассажирского флота при поддержке Минпромторга России и АО «ГТЛК». Курсировать они будут от Дворцовой набережной до Кронштадта.

В августе на маршрут запустят второй катамаран проекта, линию будут обеспечивать только скоростные судна «Котлин». Всего «Нева тревел» заказала у Средне-Невского судостроительного завода шесть катамаранов серии «Котлин». Вторая пара судов выйдет на линию в навигацию в 2024 году, а третья – в 2025 году. Завод должен будет выполнить контракт на 10 судов до конца 2025 года.

Как рассказал гендиректор «Невы тревел» Юрий Набатов, в ближайшие 3-5 лет произойдет поэтапное обновление флота компании, а за счет новых судов на линию в Кронштадт в 2024-2025 гг. будет вдвое увеличено количество рейсов.

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