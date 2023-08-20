Китай вдвое увеличил закупки трубопроводного газа в России за семь

В январе-июле стоимость поставок российского трубопроводного газа в Китай выросла почти в два раза в годовом выражении, до $3,94 млрд (было $1,98 млрд). Об этом сообщило Главное таможенное управление Китая, сообщение приводит ТАСС. В ведомстве не уточнили физический объем поставок газа.

По поставкам трубопроводного газа в Китай на первом месте по-прежнему остается Туркменистан — страна за семь месяцев поставила энергоносителя на сумму $5,85 млрд, что на 10% больше прошлого аналогичного периода. На втором месте Россия, на третьем — Мьянма ($861,81 млн, +17,6%). На четвертом месте находится Казахстан — поставки оттуда упали на 5,4%, до $614,32 млн, на пятом — Узбекистан с падением объема поставок на 41,6%, до $295,3 млн.

По итогам июля поставки российского трубопроводного газа в Китай в денежном эквиваленте упали на 3,1%, до $555,57 млн.

По итогам 2023 года китайские регуляторы рассчитывают на восстановление спроса на газ, который в прошлом году упал впервые за десятилетие из-за ковидных ограничений. Потребление в стране по итогам 2023 года может вырасти на 7%, до 390 млрд кубометров. КНР будет обеспечивать рост спроса за счет увеличения внутренней добычи и роста поставок трубопроводного газа из РФ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сжиженный газ взял технологическую паузу».

Олеся Павленко