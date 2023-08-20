«Интер Майами» с Месси выиграл Кубок лиг

Футболисты «Интер Майами» победили «Нэшвилл» в финале Кубка лиг. Матч завершился серией пенальти.

Основное время завершилось со счетом 1:1. Голы забили Лионель Месси (23) — Фафа Пико (57). Послематчевая серия пенальти завершилась со счетом 10-9.

Кубок лиг — ежегодный кубковый турнир. Проводится между американскими, канадскими и мексиканскими клубами.

Лионель Месси завоевал свой первый титул в США. Он перешел в «Интер Майами» в середине июня. Трофей стал для аргентинца 44-м — это рекордное число. Он превзошел бразильского защитника Дани Алвеса, у которого 43 трофея.

Об успехах аргентинца — в материале «Ъ» «Лионель Месси вскрывает Америку».

Леонид Уварчев