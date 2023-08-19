Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 76

Количество человек, которые отравились шаурмой во Владимире, увеличилось до 76. Среди них — 19 детей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Владимирской области. По предварительным данным, в биоматериале больных обнаружена Salmonella Enteritidis (Сальмонелла энтерика).

«Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что в период с вечера 18 августа и в ночь на 19 августа 2023 года за медицинской помощью обратились 20 человек, в том числе 6 детей, заболевание которых связано с употреблением в пищу шаурмы. Таким образом всего пострадало 76 человек, в том числе 19 детей»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

Пресс-служба уточнила, что госпитализировано 34 человека, в том числе 11 детей, а 42 человека находятся на амбулаторном лечении. Состояние всех отравившихся оценивается как средней степени тяжести.

Ведомство установило адреса пяти предприятий общепита, где все 76 пострадавших покупали шаурму. По итогам проведенных проверок Роспотребнадзор выявил у них ряд нарушений требований санитарных норм. Все предприятия, в частности, не соблюдали требования к санобработке помещений, а их сотрудники не были осмотрены на наличие гнойничковых и инфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в отношении ответственных составлены административные протоколы. Все предприятия опечатаны, составлен протокол о приостановке их деятельности.

Ранее по факту отравления управление Следственного комитета РФ (СКР) по Владимирской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В СКР отметили, что угрозы для жизни отравившихся нет.

Эрдни Кагалтынов