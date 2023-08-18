Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 56

Во Владимире еще 23 человека обратились с жалобами на отравление шаурмой. Общее число людей, почувствовавших недомогание, составило 56. Среди них — 13 детей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По факту отравления управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По предварительным данным, для приготовления шаурмы могла использоваться некачественная продукция.

В управлении Роспотребнадзора предположили, что причиной отравления могла стать бактерия сальмонелла (является причиной острого инфекционного заболевания сальмонеллез). В СКР отметили, что угрозы для жизни отравившихся нет. Пищевая продукция во всех точках общественного питания, где произошло отравление, снята с реализации, сообщили в прокуратуре.

Мария Федотова