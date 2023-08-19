Владелец кофе Jacobs прекратит продавать в России бренды Tassimo и Moccona

Производитель чая и кофе JDE Peet`s (выпускает кофе Jacobs) прекратит продавать в России бренды Tassimo и Moccona. Об этом сообщил The Wall Street Journal главный исполнительный директор компании Фабьен Саймон.

Он уточнил, что к концу года JDE Peet`s намерена убрать из РФ бренд Jacobs, ему на смену придет бренд Monarch. Новинки продукции бренда не будут присылать в Россию. Также компания прекратит продавать в РФ еще несколько международных брендов, в том числе Tassimo и Moccona.

В июне российское представительство компании объявило о начале ребрендинга, и торговая марка Jacobs стала просто Monarch. Это привело к потерям в размере €185 млн ($202,8 млн) в первом полугодии. Господин Саймон говорил о рисках национализации их бизнеса в России, но прекращать работу в стране бренд не намерен.

В России компании принадлежат два производства — в Новосибирске и в Горелово Ленинградской области. «Якобс Дау Эгбест Рус», российская «дочка» компании, работает в промзоне Горелово с апреля 2015 года. Завод в деревне Пеники, который производил кофейные смеси под брендами Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire, — один из крупнейших в мире.

Лаура Кеффер