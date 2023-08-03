Производитель кофе Jacobs откажется от международных брендов в России

Голландский концерн JDE Peet's, выпускающий кофе под маркой Jacobs, перестанет продавать в России продукцию под международными брендами. Это следует из отчета компании за первое полугодие 2023 года.

В начале июня российское представительство компании объявило о начале ребрендинга. Тогда торговая марка Jacobs стала просто Monarch. В отчете говорится, что это привело к потерям в размере €185 млн ($202,8 млн) в первом полугодии, и приведет к существенному падению прибыли российского подразделения во втором полугодии.

Тем не менее голландский концерн планирует продолжать вести бизнес в России. Это подтвердил генеральный директор JDE Peet's Фабьен Саймон 2 августа во время телефонной конференции с инвесторами. В то же время, господин Саймон упомянул о рисках, связанных с ведением бизнеса в России. «Мы рискуем, что наши активы и интеллектуальная собственность могут быть национализированы российским государством или переданы третьей стороне в России»,— отметил глава концерна.

В России голландской компании принадлежит два производства — в Новосибирске и в Горелово Ленинградской области. «Якобс Дау Эгбест Рус», российская «дочка» компании, работает в промзоне Горелово с апреля 2015 года. Завод в деревне Пеники, который производил кофейные смеси под брендами Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire, — один из крупнейших в мире.

Согласно данным СПАРК, 2022 год стал лучшим за пять лет для предприятия в Ленобласти. Выручка компании в 2022 году составила 42,6 млрд руб., что на 7,5 млрд рублей больше, чем в 2021 году. Чистая прибыль в 2022 году составила 10,3 млрд руб., что на 4,4 млрд, или на 74,5% больше, чем в 2021-м.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте