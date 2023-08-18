Начальники генштабов ЭКОВАС согласовали план интервенции в Нигер

В Гане прошла встреча начальников генштабов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). По ее итогам был согласован план военной операции в Нигере, где от власти был отстранен глава государства, сообщает Reuters.

Комиссар ЭКОВАС по вопросам мира и безопасности Абдель Фатау Мусах сообщил, что на встрече были согласованы все возможные действия, необходимые для интервенции в Нигер. По его словам, военная операция будет краткосрочной и направленной на восстановление конституционного порядка.

«Мы готовы войти в Нигер, как только будет отдан приказ»,— сказал Абдель Фатау Мусах. Он не уточнил дату возможного начала интервенции.

Абдель Фатау Мусах добавил, что ЭКОВАС также по-прежнему готовит дипломатическую миссию в Нигер. При этом он отметил, что огранизация «не собирается вести беспонечный диалог» с мятежниками, так как ее цель — «восстановление конституционного порядка в кратчайшие сроки».

27 июля в Нигере в результате военного мятежа отстранили от власти президента Мохамеда Базума. 10 августа страны ЭКОВАС заявили о планах начать военную операцию в Нигере «как можно скорее». Мятежники угрожали убить господина Базума в случае начала военной интервенции, но позже решили судить его за госизмену.

Подробнее о ситуации в стране — в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Олеся Павленко