Главные новости за 18 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В станице Динской неизвестный сообщил в Единую дежурно-диспетчерскую службу о минировании здания банка с требованием выкупа в несколько миллионов рублей.

Компанию Danone, которой принадлежат молочный комбинат «Лабинский» и завод детских мясных консервов «Тихорецкий» в Краснодарском крае, переименуют в России в «Эйч энд Эн».

ПАО «Магнит» совместно с компанией «Карельские биотехнологии» запустило проект по переработке пищевых отходов в зоогумус (удобрения для растений) с помощью личинок мух.

Пожарный вертолет Ми-8 привлекли к тушению огня, охватившего сосновый лес в Геленджике. Площадь пожара достигла 2,7 га.

С начала года на hh.ru размещено более 150 вакансий в Краснодарском крае для актеров. Более половины предложений от работодателей (55%) приходится на Краснодар.

В Краснодаре стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах КТТУ увеличится с 35 до 40 руб. с 22 августа.

В Новороссийске потушили крупное возгорание на грузовом терминале в Восточном районе города. Площадь возгорания составила 1,3 тыс. кв. м. В экстренных службах сообщили, что горели деревянные поддоны.

На корабли Черноморского флота в районе Севастополя была совершена попытка атаки украинским беспилотным катером. Все попытки дрона нанести удар по морским целям были отражены из бортового вооружения сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного «Василий Быков».

В Сочи начали проверку из-за госпитализации группы детей с тренером, поступивших в горбольницу из санатория с признаками отравления. В прокуратуре края озвучили версию отравления парами хлора в бассейне.

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