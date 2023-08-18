Danone в России переименуют в «Эйч энд Эн»

Компания Danone, которой в том числе принадлежат молочный комбинат «Лабинский» и завод детских мясных консервов «Тихорецкий» в Краснодарском крае, переименуют в России в «Эйч энд Эн». Об этом сообщает DairyNews со ссылкой письмо контрагентам, в котором производитель информирует о смене наименования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что реквизиты АО «Данон Россия» не изменятся. Все действующие доверенности, выданные обществом, продолжат действовать после регистрации изменений в ЕГРЮЛ.

Осенью прошлого года компания Danone заявила об уходе с российского рынка. В июле доли в структуре производителя молочной продукции Danone АО «Данон Россия» передали во временное управление Росимуществу.

Наталья Решетняк

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