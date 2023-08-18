В Сочи начали проверку из-за отравления 10 детей парами хлора в санатории

В Сочи начали проверку из-за госпитализации группы детей с тренером, поступивших в горбольницу из санатория с признаками отравления. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По предварительной информации, дети и их тренер отдыхали со своим тренеров в Лазаревском районе. После посещения бассейна некоторые постояльцы санатория почувствовали себя плохо. Они обратились за медицинской помощью и были госпитализированы.

«По имеющимся сведениям, угрозы их жизням не имеется»,— говорится в сообщении.

В рамках проверки были взяты необходимые пробы. Образцы отправили на лабораторное исследование.

В прокуратуре края озвучили версию отравления парами хлора в бассейне. В соцсетях сообщают, что дети находились в санатории «Аврора».

Анастасия Донскова

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