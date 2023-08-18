В Новороссийске потушили пожар на грузовом терминале

В Новороссийске потушили крупное возгорание на грузовом терминале в Восточном районе города. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Площадь возгорания составила 1,3 тыс. кв. м. В экстренных службах сообщили, что горели деревянные поддоны. К тушению привлекли 57 человек.

«Благодаря слаженной работе ответственных служб, удалось предотвратить угрозу распространения пожара»,— отметил господин Кравченко.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что ликвидация открытого горения была завершена в 10:44.

Анастасия Донскова

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