Корабли Черноморского флота отбили атаку беспилотника в районе Севастополя

На корабли Черноморского флота в районе Севастополя была совершена попытка атаки украинским беспилотным катером. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ

По данным ведомства, российские корабли находились в 237 км от города и контролировали судоходство в юго-западной части моря. Все попытки дрона нанести удар по морским целям были отражены из бортового вооружения сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного «Василий Быков».

«В настоящий момент корабли продолжают выполнять поставленные задачи»,— говорится в сообщении.

Ранее патрульные корабли «Василий Быков» и «Сергей Котов» были атакованы тремя беспилотниками в районе Севастополя. Все катера были уничтожены вооружением кораблей.

Анастасия Донскова

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