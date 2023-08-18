В Краснодаре проезд на городском транспорте подорожает до 40 рублей с 22 августа

В Краснодаре стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах КТТУ увеличится с 35 до 45 руб. с 22 августа. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МУП «КТТУ» Фото: Пресс-служба МУП «КТТУ»

В указанную дату вступит в силу соответствующее постановление. Цены на проезд также вырастут в транспорте перевозчиков, работающих по брутто-контрактам. В частности, изменения введут на маршрутах №19, №32, №89, №91 и №120.

«Обоснованность тарифа проверили и подтвердили специалисты управления цен и тарифов, департамента транспорта и дорожного хозяйства, прокуратура города»,— говорится в сообщении.

Ранее глава МУП «КТТУ» Александр Грачев сообщил, что повышение тарифов на проезд в транспорте предприятия ожидалось с 19 августа. В январе текущего года цены на проезд до 40 руб. подняли некоторые частные перевозчики.

Анастасия Донскова

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