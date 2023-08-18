«Магнит» запустил переработку пищевых отходов с помощью личинок тропической мухи

ПАО «Магнит» совместно с компанией «Карельские биотехнологии» запустило проект по переработке пищевых отходов в зоогумус (удобрения для растений) с помощью личинок мух. Об этом сообщили в пресс-службе ритейлера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

В тестовом режиме проект запустили в начале года, за шесть месяцев на переработку было передано более 95 тонн пищевых отходов (испортившееся фрукты и овощи, а также хлебобулочные изделия).

Процесс переработки проходит в несколько этапов: продукты извлекаются из упаковок и распределяются по ящикам, в которые добавляется вода для достижения определенного уровня влажности субстрата, затем в субстрат добавляют личинок мухи Черная львинка, которые способны перерабатывать органические отходы в гумус.

«Мы заинтересованы в запуске подобных проектов в других регионах и ведем поиск компаний, которые специализируются на органической переработке продуктов питания», — отметила руководитель управления по устойчивому развитию розничной сети «Магнит» Надежда Галактионова.

Наталья Решетняк

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