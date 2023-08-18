На Кубани спрос на актеров вырос на 20%

С начала года на hh.ru размещено более 150 вакансий в Краснодарском крае для актеров. Более половины предложений от работодателей (55%) приходится на Краснодар. Количество вакансий год к году увеличилось на 20%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе hh.ru Юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова пояснила, что под названием вакансии «актер» могут скрываться самые разные специалисты — актеры-аниматоры, артисты для квестов, кулинарных шоу, ведущие, актеры массовки, статисты для съемок клипов и другие специалисты. По словам эксперта, чаще всего актеров в Краснодарском крае ищут и приглашают на работу компании из сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, культуры и искусства, услуг для населения, а также маркетинга, СМИ и продюсирования.

Средний диапазон зарплат на Кубани, согласно сервису «Люди в цифрах», составляет 43–120 тыс. руб., что превышает показатели прошлого года, когда предлагали зарплату 35–60 тыс. руб. Минимальные предложения начинаются от 5 тыс. руб., речь идет о разовых акциях — участии в съемках рекламы, а также в короткой анимации. Максимальные зарплаты начинаются от 80 тыс. руб. и выше. Как правило, это постоянная или длительная проектная занятость.

«Индекс конкуренции, или количество резюме на место,— более восьми, это значит, что дефицита актеров на Кубани не наблюдается, скорее наоборот»,— отмечает Екатерина Никифорова.

Эксперт рассказала, что 28% соискателей сообщает, что они только встали на актерский путь и совсем не имеют опыта, каждый третий (32%) указывает, что имеет опыт от года до шести лет. Профессионалы с опытом от шести лет составляют 40% от общего числа соискателей по этой позиции.

Однако руководители культурных учреждений говорят о нехватке артистов. В первую очередь это касается муниципальных театров. Например, в Армавирском театре драмы и комедии в основном работают приезжие актеры из других регионов. «В этом сезоне труппа пополнилась тремя актерами, двое из которых приехали из Уфы»,— рассказали в театре. В краевых театрах отмечают, что молодежь ежегодно пополняет труппу, а вот опытных актеров не хватает.

Маргарита Синкевич

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