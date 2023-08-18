В станице Динской неизвестный сообщил о минировании банка и потребовал выкуп

В кубанской станице Динской неизвестный сообщил в Единую дежурно-диспетчерскую службу о минировании здания банка по улице Красной, 86, с требованием выкупа в несколько миллионов рублей. Об этом сообщают власти муниципалитета.

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«В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. Здание обследуют на наличие взрывных устройств», — говорится в сообщении.

Жителей станицы просят соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

Ранее сообщалось, что торговый центр «МЕГА Адыгея-Кубань» эвакуировали из-за звонка о минировании.

Наталья Решетняк

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