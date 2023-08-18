К тушению лесного пожара в Геленджике привлекли вертолет Ми-8

Пожарный вертолет Ми-8 продолжает тушить огонь, охвативший сосновый лес в Геленджике, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кубани. Вертолет забирает воду для тушения в море.

На данный момент пожар локализован на площади 2,7 га. К борьбе с огнем привлечено более 70 человек и 22 единицы техники.

Несколькими часами ранее глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем Telegram-канале, что возгорание произошло на территории СНТ «Сосновое» (расположено на берегу Черного моря, покрытом реликтовыми пицундскими соснами). Пострадавших в ЧП нет. Предварительно установлено, что природный пожар возник по вине человека.

На территории Черноморского побережья Кубани действует экстренное предупреждение по чрезвычайной пожарной опасности из-за засухи и 37-градусной жары.

Наталья Решетняк

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