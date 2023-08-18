Главные новости Юга России. Коротко

ВС РФ признал законным уголовное преследование экс-главы Ростовского облсуда. Верховный суд России отказал экс-председателю Ростовского областного суда Елене Золотаревой в удовлетворении иска о признании незаконным решения Высшей квалификационной коллегии судей РФ, давшей согласие на возбуждение в отношении нее уголовного дела.

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Птицефабрика «Белокалитвинская» перешла к новому владельцу. ИП Благодарная Татьяна приобрела АО «Птицефабрика «Белокалитвинская». Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка, который профинансировал покупку в объеме 440 млн руб.

В Ростове назначены новые главы Ленинского и Первомайского районов. Депутаты городской думы Ростова согласовали назначения новых глав администрации Ленинского и Первомайского районов. Главой Ленинского района назначена Юлия Мищук, Первомайского — Сергей Ковшиков.

X5 Group открыла в Ростовской области и Краснодарском крае магазины «Чижик». Продуктовый ритейлер X5 Group открыл в Ростовской области и Краснодарском крае первые магазины сниженных цен (дискаунтеры) под брендом «Чижик», а также распределительного центра торговой сети в Краснодаре. До конца августа в Ростовской области откроется 22 магазина, в Краснодарском крае — 30, а всего в 2023 году в этих регионах заработает 49 и 65 «Чижиков» соответственно.

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Гордума Ростова разрешила застраивать левый берег Дона домами до 32 этажей. Городская дума Ростова приняла изменения в правила землепользования и застройки. Согласно документу на левом берегу Дона можно будет строить здания высотой до 100 м в 32 этажа.

Каждый десятый абитуриент, поступивший в ЮФУ, приехал из новых регионов России. В ходе приемной кампании 2023 года в Южный федеральный университет было зачислено 7,5 тыс. человек. Каждый десятый абитуриент, поступивший в ЮФУ, приехал из новых регионов России. Самыми популярными среди всех абитуриентов стали направления подготовки в сфере экономики, юриспруденции, IT и информационной безопасности.

Администрация Таганрога представила брендбук города. Маркетологи и дизайнеры разработали для Таганрога визуальный фирменный стиль (логотип, образы, шрифты, цветовые сочетания). Основой концепции стал логотип «Тот самый город» с схематичным рисунком города, включающим главные достопримечательности и исторические здания.

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В Ростовской области квартиры в новостройках подорожали на 2,3%. Во втором квартале 2023 года квартиры в Ростовской области в среднем подорожали на 2,3%. По сравнению с первым кварталом текущего года цены на первичном рынке выросли на 1,9%, на вторичном рынке — на 2,7%. Средняя цена 1 кв. м в типовой квартире в новом доме достигла 82,9 тыс. руб., в квартире на вторичном рынке — 79,3 тыс. Руб.

Начальник Майкопского учебного авиаполка погиб при крушении учебного самолета. На одном из военных аэродромов Краснодарского края при крушении учебного военного самолета L-39 погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров. Второй член экипажа получил травмы.