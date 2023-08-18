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Администрация Таганрога представила брендбук города

Маркетологи и дизайнеры разработали для Таганрога визуальный фирменный стиль (логотип, образы, шрифты, цветовые сочетания). Брендбук (книга-путеводитель бренда) с примерами использования каждого фирменного элемента на различных товарах опубликован на сайте администрации города.

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Фото: пресс-служба администрации Таганрога

Фото: пресс-служба администрации Таганрога

Фото: пресс-служба администрации Таганрога

Фото: пресс-служба администрации Таганрога

Фото: пресс-служба администрации Таганрога

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Фото: пресс-служба администрации Таганрога

Фото: пресс-служба администрации Таганрога

Фото: пресс-служба администрации Таганрога

Фото: пресс-служба администрации Таганрога

Фото: пресс-служба администрации Таганрога

Для разработки брендбука подрядчики исследовали существующую символику Таганрога и связанные с ним ассоциации, затем провели обсуждение о будущем стиле с фокус-группой, состоящей из краеведов, историков, экскурсоводов города и представителей общественности.

Основой концепции стал логотип «Тот самый город» с схематичным рисунком города, включающим главные достопримечательности и исторические здания.

Кристина Федичкина

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