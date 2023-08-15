Гордума Ростова разрешила застраивать левый берег Дона домами до 32 этажей

Городская дума Ростова приняла изменения в правила землепользования и застройки, согласно которым на левом берегу Дона можно будет строить здания высотой до 100 м в 32 этажа. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Согласно принятому документу, территория застройки разделена на две зоны. «В подзоне, А максимальная высота зданий, строений и сооружений определена в 80 м с предельным количеством надземных этажей 25. В подзоне Б могут строиться здания высотой до 100 м в 32 этажа»,— сказано в сообщении.

Кристина Федичкина