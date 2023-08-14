В Ростовской области квартиры в новостройках подорожали на 2,3%

Во втором квартале 2023 года квартиры в Ростовской области в среднем подорожали на 2,3%. По сравнению с первым кварталом текущего года цены на первичном рынке выросли на 1,9%, на вторичном рынке — на 2,7%, сообщает Ростовстат.

На рынке новостроек быстрее всего дорожают элитные квартиры (+4,9%) и типовое жилье (+3,5%). Меньше всего подорожали квартиры улучшенной планировки (+1,5%).

На вторичном рынке квартиры улучшенного качества подорожали на 3,7%, типовые квартиры — на 2,2%, жилье низкого качества — на 1%. При этом средняя стоимость элитных квартир не изменилась.

Средняя цена 1 кв. м в типовой квартире в новом доме достигла 82,9 тыс. руб., в квартире на вторичном рынке — 79,3 тыс. руб.

«При этом в донском регионе средние цены на типовое жилье в новостройках по итогам второго квартала сложились ниже, чем у ближайших соседей — Волгоградской области и Краснодарском крае»,— сказано в сообщении Ростовстата.

Кристина Федичкина