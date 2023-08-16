X5 Group открыла в Ростовской области и Краснодарском крае магазины «Чижик»

Продуктовый ритейлер X5 Group открыл в Ростовской области и Краснодарском крае первые магазины сниженных цен (дискаунтеры) под брендом «Чижик», а также распределительного центра торговой сети в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба X5 Group.

Во вторник открылись два магазина в Батайске, по одному — в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новокубанске, поселке Яблоновском и станице Новотитаровской.

До конца августа в Ростовской области откроется 22 магазина, в Краснодарском крае — 30, а всего в 2023 году в этих регионах заработает 49 и 65 «Чижиков» соответственно. В общей сложности в 2023 году «Чижик» создаст более 1,2 тыс. новых рабочих мест для жителей двух регионов.

Открытый в Краснодаре распределительный центр площадью 14,8 тыс. кв. м будет обеспечивать до 250 магазинов сети в Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Ростовской области.

Кристина Федичкина