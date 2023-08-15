В Ростове назначены новые главы Ленинского и Первомайского районов

Депутаты городской думы Ростова согласовали назначения новых глав администрации Ленинского и Первомайского районов. Главой Ленинского района назначена Юлия Мищук, Первомайского — Сергей Ковшиков. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

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Юлии Мищук 39 лет, она уроженка Ростова. Получила два высших образования по специальностям инженер-строитель и экономист-менеджер. С 2010 года по настоящее время занимала должность первого заместителя главы администрации Ворошиловского района Ростова.

Сергею Ковшикову 62 года, он также уроженец Ростова. Окончил Ростовский инженерно-строительный институт по специальности «архитектура». С 2019 по 2021 годы занимал руководящие должности в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Крыма. С марта по апрель 2023 года руководител проектами ООО «Комплексные проекты в экологии и энергетики».

Кристина Федичкина