В ходе приемной кампании 2023 года в Южный федеральный университет на бюджетные места по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета было зачислено 3496 человек. Об этом сообщил центр общественных коммуникаций вуза. Всего в этом году студентами ЮФУ станут более 7500 человек. Также в университет по специальной квоте зачислены 95 участников и детей участников СВО.

Каждый десятый абитуриент, поступивший в ЮФУ, приехал из новых регионов России. Абитуриенты из Ростовской области составили 60 % первокурсников, примерно 20 % — из Краснодарского края. Всего в приказе значатся представители 78 субъектов РФ.

По данным центра общественных коммуникаций, самыми популярными среди абитуриентов стали направления подготовки в сфере экономики, юриспруденции, IT и информационной безопасности. На эти направления была отмечена самая большая конкуренция – от 15 до 45 заявлений на одно вакантное место. Также поступающих интересовали педагогическое и инженерное направления.

Сергей Иванов