Начальник Майкопского учебного авиаполка погиб при крушении учебного самолета

Стали известны подробности авиационного происшествия, которое произошло 14 августа на одном из военных аэродромов Краснодарского края. При крушении учебного военного самолета L-39 начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров, сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Майкопского учебного авиаполка Вадим Гуров

Фото: t.me / s / muratkumpilov Начальник Майкопского учебного авиаполка Вадим Гуров

Фото: t.me / s / muratkumpilov

Полковник Вадим Гуров на протяжении многих лет был командиром одной из воинских частей Майкопского гарнизона, участвовал в военной операции в Сирии и специальной военной операции на Украине. «Мы знали его как грамотного и опытного офицера, компетентного и мудрого командира. Выражаю соболезнования родным и близким Вадима Евгеньевича», – написал Мурат Кумпилов.

Самолет L-39, выполнявший учебный полет, разбился при посадке на одном из военных аэродромов Краснодарского края. Один член экипажа погиб, другой получил травмы.

Анна Перова, Краснодар