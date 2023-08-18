Епархия проверит освящение памятника Сталину в Великих Луках

Епархия города Великие Луки Псковской области проведет служебную проверку действий священников после освящения памятника Иосифу Сталину на территории завода «Микрон». Как сообщила пресс-служба епархии, благословления на освящение памятнику Иосифу Сталину не давали.

«Участие в данном мероприятии, без благословения и согласования с епархиальным управлением, приняли священнослужители Великолукской епархии. На данный момент проводится служебная проверка»,— сообщили в епархии.

В пресс-службе Великолукской епархии отметили, что действия священников, проводивших обряд с памятником Сталину, отражают их личные взгляды и убеждения.

Изначально памятник должны были установить в Волгограде. Однако из-за позиции местных властей установить его в этом городе не вышло. Затем памятник пытались установить в Воронеже, но и там местные власти были против.

Открытие восьмиметрового Иосифа Сталина у центрального выхода на завод «Микрон» состоялось 15 августа. На церемонии открытия памятник освятил протоиерей Антон Татаринцев. Он признал, что при Иосифе Сталине церковь подвергалась гонениям, но добавил: «Благодаря этому у нас есть множество новомучеников».

Анастасия Ларина