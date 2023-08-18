Жить станет лучше, жить станет здоровее

Сервис по управлению здоровьем Budu совместно с сайтом знакомств «Мамба» провели исследование о том, каких изменений жизни и привычек ожидают вступившие в отношения россияне и что происходит с ними на самом деле. Так, 28% женщин ждут серьезных перемен, например, смены работы или переезда в другой город. 16% мужчин же опасаются, что это событие способно ухудшить качество их жизни. С началом отношений, признаются респонденты мужского пола, им приходится вести здоровый образ жизни (32%) и сократить число встреч с друзьями (25%). Каждую десятую респондентку отношения сподвигли получить дополнительное образование и сократить времяпровождение с гаджетами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вступая в новые отношения, половина россиян всякий раз пытается переделать своего партнера

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Вступая в новые отношения, половина россиян всякий раз пытается переделать своего партнера

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu и сеть сайтов знакомств «Мамба» провели исследование о том, чего ждут россияне от отношений и совместной жизни. Выяснилось, что половина респондентов (52%) обоих полов предпринимает попытки изменить своего партнера (осознанно и нет).

Большинство мужчин и женщин (45% и 48% респондентов соответственно) считают, что отношения могут помочь найти новые увлечения, хобби и интересы.

Треть опрошенных рассчитывают приобрести новые полезные привычки, изменить свой образ жизни в лучшую сторону и начать новый этап. При этом 16% мужчин опасаются, что из-за отношений качество жизни может испортиться: например, появятся вредные привычки или поломается режим дня. А 28% женщин ждут, что отношения спровоцируют значительные изменения в жизни: смену работы или даже переезд в другой город.

В реальности же мужчинам после начала отношений приходится поддерживать здоровый образ жизни (32%) и осваивать новые навыки (31%) — например, такие, как приготовление пищи. Еще четверть сократили количество встреч с друзьями. Каждому десятому мужчине в отношениях пришлось получать дополнительное образование (например, водительские права) и отказаться от видеоигр в качестве досуга. Треть женщин начали приобретать новые умения и следовать здоровому образу жизни. 22% стали реже проводить время со своими друзьями. Каждая десятая призналась, что отношения сподвигли ее получить дополнительное образование и сократить времяпровождение с гаджетами.

Когда люди только познакомились и приняли решение быть вместе, они чаще всего не замечают недостатков друг друга или об этих недостатках еще неизвестно, говорит психолог Budu Кристина Ивкова. Со временем может появиться желание изменить своего партнера. В большинстве случаев осознанное желание «причинить добро» имеет следствием раздражение, с одной стороны, и разочарование — с другой. «Когда оба в паре развиваются или один позитивно мотивирует другого к переменам и увлечениям, это говорит о подсознательной готовности человека принимать новый опыт и совершенствоваться. В случае, когда один человек одержим улучшением другого при явном сопротивлении, это свидетельствует о нездоровых тенденциях созависимости в паре»,— подчеркивает госпожа Ивкова.

Важно разделять два явления — попытки изменить партнера и умение взаимодействовать в паре, утверждает психолог телемедицинского сервиса «Доктис» Елена Бурделова.

Пара будет гармоничной, только если оба партнера признают «право другого человека быть другим», полагает эксперт. «В целом в гармоничных отношениях люди обогащают друг друга, а не отнимают друг у друга что-то — интересы, друзей и так далее. Часто обогащение выражается в появлении совместных увлечений, люди идут получать новое образование, открывают бизнес, меняют работу, потому что есть ощущение поддержки,— продолжает госпожа Бурделова.— Если человек чувствует, что не развивается, а деградирует, что в отношениях нет свободы и он из-за этого несчастен, но все же при этом дорожит своим партнером и не хочет разрывать отношения, такие отношения можно назвать дисгармоничными. Над ними нужно работать, иначе это приведет к психологическим проблемам и проблемам со здоровьем».

Основатель приложения для знакомств beAmore Влад Внучков отмечает, что никто не ищет партнера, чтобы потом с ним развестись, поэтому идея «поиска идеала» заложена во многие услуги и сервисы, начиная от астрологических прогнозов и заканчивая сайтами знакомств, где человек сразу описывает свои ценности и задачи и видит ценности другого: «В целом история "я его слепила из того, что было" уже не популярна в современном обществе. Люди хотят развиваться сами, общество насаждает ценности "становись всегда лучшей версией себя", и им не хочется тратить свои силы еще и на партнера, поэтому они стараются найти сразу того, кого не надо будет переделывать».

Наталья Костарнова