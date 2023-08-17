Томск в лучшем виде

Четверо кандидатов на пост мэра Томска, которые предстанут перед конкурсной комиссией 22 августа, подготовили и опубликовали программы своих действий в случае победы. Это лишь половина претендентов, вступивших в борьбу за кресло градоначальника. По оценке эксперта, в подобных конкурсах есть заведомый победитель, которому нетрудно подготовить программу, выгодно отличающуюся от предложений конкурентов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Голиков, Коммерсантъ Фото: Александр Голиков, Коммерсантъ

Томская городская дума опубликовала программы кандидатов на пост мэра. Всего своими размышлениями о проблемах города и планами в случае победы поделились четверо претендентов из восьми. В их числе директор ООО «Профтранс» Игорь Ольховский, заместитель гендиректора ООО «Томпромтранс» Евгений Макаренко, директор ООО «Уют тепло комфорт», депутат гордумы Томска от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Инга Первушина и начальник отдела дилерских продаж ООО «Компания металл профиль Восток» Василий Попов.

Представление программы развития Томска на ближайшую пятилетку не является обязательным требованием для участников конкурса. Она входит в перечень документов, которые кандидат может представить для «дополнительной характеристики профессиональных и личностных качеств». Объем программы при этом не ограничивается.

Игорь Ольховский к главным проблемам Томска, требующим решения, отнес качество уборки снега и мусора, порядок обращения с твердыми коммунальными отходами, недостаточную эффективность работы муниципалитета (в том числе при проведении аукционов), состояние дорог и ливневой канализации и т. д. Неожиданных предложений решения этих проблем его программа не содержит. Например, в случае неудовлетворительной работы подрядчика кандидат рекомендует «внесение информации о нем в Реестр недобросовестных поставщиков». По мнению господина Ольховского, эффективность работы мэра зависит от его взаимодействия с гордумой и диалога с жителями.

Программа Инги Первушиной разбита на решение задач по трем направлениям: имидж города, демографическая ситуация и экономическое развитие. Ее особенностью является подробно расписанный комплекс мер по удержанию в Томске выпускников вузов. Госпожа Первушина предлагает, помимо прочего, предоставлять студентам возможность проходить практику в муниципальных учреждениях. При этом предприятия, организующие практику, должны получать компенсации. Выпускникам рекомендуется оказывать финансовую поддержку при трудоустройстве в пределах города по профилю обучения для приоритетных отраслей. Инга Первушина — единственный кандидат, который принимал участие в первом конкурсе на пост мэра весной этой года. „Ъ-Сибирь“ она сообщила, что на этот раз внесла в программу лишь небольшие изменения.

Евгений Макаренко имеет наибольший опыт работы в органах власти среди кандидатов. Он трудился в мэрии Томска, в администрации Томской области и правительстве Республики Ингушетия, в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. В конкурсную комиссию он представил программу из восьми пунктов. Она включает участие Томска в федеральных целевых программах, формирование компетентной команды управленцев, еженедельное подведение итогов реализации инвестпроектов и др. Эффективность траты бюджетных средств господин Макаренко считает необходимым проверять с учетом опыта силовиков: «Работа должна быть налажена по принципу работы отделов собственной безопасности в силовых органах, т. е. выявление и предотвращение преступлений, которые могут быть совершены работниками администрации».

Самая объемная и единственная содержащая иллюстрации программа — у Василия Попова. Так, в ней содержится способ решения проблемы расселения аварийного жилья. «Для оптимизации расходов города по данной программе можно переоборудовать имеющиеся свободные нежилые помещения в жилые (экономия по сравнению с новым строительством может составлять до 30%)»,— предлагает господин Попов, включая в перечень таких объектов здания речного вокзала, военный институт и др. Кандидат в мэры считает возможным обязать компании отвечать за состояние дорог, используемых ими для проезда транспорта крупного тоннажа. Среди других предложений — оцифровать медицинские карточки горожан и создать единую базу пациентов.

Всего для участия в конкурсе заявились восемь кандидатов. Программы не представили вице-мэр Омска Дмитрий Махиня, директор МУП «Асиновский единый ресурсный центр» Александр Вульф, гендиректор ООО «Финансовая защита» Ольга Киргинцева и индивидуальный предприниматель Марсель Миннахмедов. У них есть возможность сделать это непосредственно на заседании конкурсной комиссии, которое состоится 22 августа. Отобранные комиссией кандидаты будут представлены для голосования на сессии гордумы 5 сентября.

Спикер томской гордумы Чингис Акатаев считает представление программ одним из ключевых элементов конкурса. «Членам комиссии, как и всем депутатам, когда финалисты будут выступать в думе, важно понять, как потенциальный градоначальник видит решение ключевых проблем в городе. Нам нужны акценты, и все это во взаимоувязке с областью»,— сказал он „Ъ-Сибирь“. По его словам, томичи хотят преображения города, видя, как развиваются соседние регионы. «Люди же не в изоляции живут. Они говорят: «Мы теряем уникальность города»,— отметил спикер.

В свою очередь, вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский полагает, что в подавляющем большинстве случаев на подобном конкурсе есть заведомый победитель. «Он владеет всей необходимой информацией, поэтому ему несложно предложить продуманную программу, оперировать конкретными цифрами и быть убедительным. Остальные претенденты всегда заведомо уступают. Их программы обычно короткие, либо абстрактные, либо популистские. На их фоне основной кандидат без труда выигрывает в профессионализме, даже если он мало знает город»,— уверен эксперт.

«На текущих выборах программы играют далеко не ключевую роль (к сожалению), куда важнее согласованность кандидатуры на уровне губернатора и его команды»,— согласна с ним томский политолог, электоральный эксперт Анна Юдина. По ее мнению, зачастую программы пишут помощники и технологи, опираясь на свои оценки и видение текущей ситуации, а сам кандидат может в деталях не знать, что в этом документе содержится.

Валерий Лавский