Спрос аренду бережет

Средние ставки на аренду однокомнатных квартир в городах Сибирского федерального округа (СФО) с населением более 500 тыс. жителей в августе 2023-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3%, двушки подорожали на 6%. В числе причин ценовой динамики эксперты рынка жилой недвижимости называют сокращение объема предложений наиболее бюджетных вариантов и увеличение доли более дорогих лотов. Приближение высокого делового сезона, а также снижение доступности покупки жилья продолжат влиять на рост ставок на съемные квартиры.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приближение высокого делового сезона и снижение доступности покупки жилья влияют на рост ставок аренды квартир

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Приближение высокого делового сезона и снижение доступности покупки жилья влияют на рост ставок аренды квартир

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в крупных городах Сибири (с населением более 500 тыс. жителей) в августе 2023-го в сравнении с тем же периодом прошлого года выросла на 3%, двухкомнатные подорожали на 6%, сообщили „Ъ-Сибирь“ в «Циан.Аналитике».

Сильнее всего выросли ставки на аренду однокомнатных квартир в Красноярске — на 24% (в среднем до 22,8 тыс. руб.), Кемерове — на 20% (до 18,7 тыс. руб.), Томске — на 17% (до 19,5 тыс. руб.) и Омске — на 14% (до 16,7 тыс. руб.). Наименьшая динамика отмечена в Новокузнецке (+9%, до 13,7 тыс. руб.), Новосибирске (+7%, до 23,3 тыс. руб.), а также Иркутске (+5%, до 21,8 тыс. руб.).

Двухкомнатные в августе этого года к августу 2022-го подорожали на 55% в Кемерове (до 30,6 тыс. руб.), на 33% в Красноярске (до 35,2 тыс. руб.), на 28% в Томске (до 29,4 тыс. руб.), на 21% в Новосибирске (до 35,7 тыс. руб.), на 19% в Новокузнецке (до 18,5 тыс. руб.), на 16% в Омске (до 22,9 тыс. руб.) и на 3% в Иркутске (до 31 тыс. руб.).

Спрос на долгосрочную аренду квартир в Сибири за последний год увеличился на 16,3%, этот тренд фиксируется по всей России, рассказали „Ъ-Сибирь“ в «Авито недвижимости». Сильнее всего выросла активность потенциальных арендодателей в Иркутске (+49,6%), Новосибирске (+34,9%) и Томске (+31,7%). Только в Барнауле отмечается снижение спроса (–4%) год к году. «В связи с приближающимся деловым и студенческим сезоном растет спрос на съемное жилье и, как следствие, средняя арендная ставка»,— говорит руководитель категории долгосрочной аренды «Авито недвижимости» Константин Каменев.

По данным сервиса, в период с июля 2022-го по июль 2023 года наибольший рост арендной ставки в сегменте долгосрочной аренды отмечен в Томске (+33,3%), Омске (+30%) и Красноярске (+25%). «Увеличение арендной ставки в Томске и Омске является наиболее заметным не только среди сибирских городов, но и среди 33 крупнейших городов России. В то же время в Новосибирске ценовой показатель за год не изменился»,— комментирует Константин Каменев.

Эту динамику подтверждает эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» в Новосибирске Вера Гашникова. «Я впервые за свою профессиональную карьеру вижу эту тенденцию. Обычно в июне-июле цена на квартиры падает. В этот период можно найти более привлекательные варианты по сравнительно низкой цене. В этом году впервые цена не снизилась, а осталась на том же уровне, что зимой или весной»,— рассказывает она. При этом за год — с июля по июль — цены выросли значительно, добавляет госпожа Гашникова.

Ставки растут на фоне увеличения активности потенциальных арендаторов и сокращения объема предложения из-за роста доли более дорогих лотов, отмечает руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. Так, по данным «Циан.Аналитики», сейчас в семи крупнейших городах Сибирского федерального округа доступно 1,9 тыс. лотов. Это на 30% меньше, чем месяц назад. «Высокая активность арендаторов приводит к вымыванию предложения по более низким ставкам и повышению средних показателей по лотам, остающимся в активном предложении»,— подчеркивает Алексей Попов.

До конца 2023 года снижения арендных ставок ожидать не стоит, уверены эксперты. По их оценкам, из-за роста ключевой ставки интерес к покупке жилья охладеет, а к долгосрочной аренде — возрастет.

Лолита Белова