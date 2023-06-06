Аналитики назвали города Сибири, где выгоднее всего сдавать квартиру

Больше всего на сдаче квартиры в аренду в регионах Сибири могут зарабатывать рантье из Кемерово. Средняя доходность аренды однокомнатной квартиры, купленной на вторичном рынке, там превышает 7% годовых, подсчитали аналитики ЦИАН. Также в Кемерове оказался самый низкий срок окупаемости такого актива – около 13 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Новосибирске рантье могут рассчитывать на доходность от сдачи квартиры в аренду в размере 6,3% годовых. Окупаемость составит примерно 15 лет и 8 месяцев. В Томске и Красноярске доходность оценивается в 5,9% при сроке окупаемости в 16 лет и 9 месяцев, в Омске и Барнауле – 5,6% при окупаемости в 17 лет и 9 месяцев, в Иркутске – 5.1% при окупаемости в 19 лет и 7 месяцев.

В среднем в России необходимо 18 лет, чтобы вернуть средства, потраченные на покупку квартиры. «Учитывая, что средняя продолжительность жизни в России по итогам 2022 году составила 73 года, квартира, сдающаяся в аренду, будет окупаться четверть жизни»,– говорят аналитики.

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Оксана Павлова