Туробъединения попросили правительство снизить налоговую нагрузку

Четыре основных деловых объединения в туротрасли России направили в Минэкономики письмо с просьбой понизить ставки по пяти налоговым статьям. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

Авторы письма — Федерация рестораторов и отельеров, Российская гостиничная ассоциация, Союз туризма и гостеприимства, Российский союз туриндустрии. В их письме речь идет о пяти налогах: НДС, налогах на имущество и на прибыль, страховых взносах и ставке для пользователей упрощенки.

Сейчас нулевая ставка НДС действует только на выручку. Авторы письма предлагают освободить от НДС все услуги для участников туррынка. Предельную ставку по налогу на имущество предлагается снизить с 2,20% до 0,25% от кадастровой стоимости на площадь номеров, умноженную на 2. Вся инфраструктура, которая находится за пределами этой удвоенной площади, от налога на имущество освобождается, говорится в письме.

Что касается налога на прибыль, то от него предлагается освободить гостиницы и другие средства размещения, а ставку страховых взносов для их сотрудников снизить как минимум до того же уровня, который предусмотрен для компаний из сферы IT,— 7,6%. Авторы письма считают, что такие нововведения повысят рентабельность рынка на 5–6 процентных пунктов.

В Минэкономики сообщили «Ведомостям», что получили письмо, но комментировать его не стали. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который в правительстве курирует туротрасль, сообщили, что сейчас Минэкономики и турбизнес проводят стратегические сессии по разработке новой модели управления отраслью. О результатах пообещали сообщить после итоговых заседаний.

Подробнее о рисках туриндустрии — в материале «Ъ» «Поток ограниченного бюджета».