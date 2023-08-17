В Свердловской области минимальный взнос на капремонт в 2024 году не повысится

По поручению губернатора Евгения Куйвашева правительство Свердловской области сохранило минимальный размер взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах. В 2024 году он останется на уровне текущего года. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В 2024 году минимальный размер взноса останется в размере 14,81 руб. за 1 кв. м. По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, по данным на 16 августа, выполнение плана по капремонту в 2023 году выполнено на 82%. Он полностью завершен в многоквартирных домах в 21 населенном пункте области.

Как уточнили в региональном фонде содействия капитальному ремонту, сейчас подрядчики выполняют сезонные работы — ремонтируют фасады, плоские крыши и подвалы. Работы должны быть завершены к октябрю.

Ранее Николай Смирнов заявил, что в сфере капремонта в регионе будет несколько изменений. Одно из них — это усиление контроля за расходованием средств, собираемых жителями в домах, которые переводят средства на спецсчета. Напомним, с 1 января в области на 4,3 руб. (+40,9%) повысился минимальный взнос на капремонт и составил 14,81 руб.

Полина Хабарова

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