В Хабаровском крае у участника СВО украли награды и 1 млн рублей

Следственные органы в Комсомольске-на-Амуре возбудили уголовное дело по факту хищения у местного жителя наград за участие в специальной военной операции на Украине, следует из сообщения прокуратуры Хабаровского края сегодня, 17 августа. Также в деле о краже в особо крупном размере (ч. 1 ст. 158 УК РФ) упоминается, что у пострадавшего украли 1 млн руб. деньгами.

«Установлено, что в полицию обратился участник боевых действий, который ранее проходил службу в зоне проведения СВО, с заявлением о хищении 1 млн рублей, четырех боевых наград, документов к ним и другого личного имущества»,— говорится в сообщении.

При этом дознаватель отказался возбуждать уголовное дело «за отсутствием события преступления», и расследование началось только после вмешательства прокурора города Бориса Кононенко. Ход расследования взят на контроль прокуратурой.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрнест Филипповский, Хабаровск