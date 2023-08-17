ФСБ: в Псковской области выявлен украинский шпион, ему запрещен въезд в Россию

ФСБ сообщила, что в Псковской области был выявлен житель Днепропетровска, сотрудничающий со Службой безопасности Украины. По данным спецслужбы, он должен был собирать информацию о российских пограничниках, а также об украинцах, сотрудничающих с правоохранительными органами России. ФСБ выписала ему предостережение и запретила въезд в Россию до 2053 года.

Как отмечает ФСБ, мужчина сознался, что состоит в «агентурном аппарате СБУ с октября 2022 года». В Россию он приехал по заданию украинской спецслужбы, однако собрать данные и передать их не успел. Как отмечает «РИА Новости», мужчину остановили на границе. На опубликованном видео запечатлено, как сотрудники в штатском скручивают мужчину у погранперехода.

«Гражданину Украины объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). Въезд в страну иностранцу закрыт до 2053 года»,— говорится в сообщении ФСБ, которое приводит ТАСС.

Ранее сегодня ФСБ сообщила, что в Красноярском крае были задержаны два человека, которые планировали подорвать станции связи в ЗАТО Зеленогорск. По информации ФСБ, таким образом мужчины хотели воспрепятствовать рассылке Минобороны с помощью «Госуслуг» повесток о призыве на военную службу. Кроме этого, УФСБ по Восточному военному округу сообщало, что его сотрудники пресекли в Херсонской области деятельность украинца, подозреваемого в шпионаже.