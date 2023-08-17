ФСБ задержала двух человек, планировавших подорвать станции связи в Зеленогорске

ФСБ сообщила, что в Красноярском крае были задержаны два человека, которые собирались подорвать станции связи в Закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Зеленогорск. ФСБ утверждает, что таким образом мужчины хотели помешать Минобороны рассылать через «Госуслуги» повестки. По данным спецслужбы, они были сторонниками запрещенной в России организации «Граждане СССР».

«Установлено, что два сторонника идеологии запрещенной в РФ межрегиональной общественной организации "Граждане СССР" планировали осуществить подрыв базовых станций ПАО "Ростелеком" и АО "Транстелеком" в г. Зеленогорске»,— говорится в сообщении УФСБ по Красноярскому краю (цитата по ТАСС).

По данным ФСБ, для подрыва станций мужчины через посредника собирались приобрести тротиловые шашки, а также инициирующее взрывное устройство, состоящее из конденсаторной подрывной машинки КПМ-1 с электродетонаторами и бикфордовым шнуром. «Задуманное злоумышленникам не удалось довести до конца — при получении взрывчатых веществ они были задержаны сотрудниками УФСБ»,— уточнили в спецслужбе (цитата по «Интерфаксу»).

Как уточнили в пресс-службе, задержание проводили сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю совместно с УФСБ России по Центральному военному округу при силовой поддержке специального отряда быстрого реагирования управления Росгвардии по Красноярскому краю.

В настоящее время мужчины помещены в СИЗО. Им инкриминируют ч. 3 ст. 30, п. «а», ч. 3 ст. 222.1 УК (покушение на незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), а также ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (покушение на совершение теракта).

Также сегодня сотрудники ФСБ пресекли в Херсонской области деятельность украинца, подозреваемого в шпионаже. А в Псковской области был выявлен житель Днепропетровска, сотрудничающий со Службой безопасности Украины.