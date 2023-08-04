В Смольном пообещали реконструировать все фонтаны в Петербурге до конца 2024 года

В Санкт-Петербурге до конца 2024 года планируется восстановить и реконструировать все городские фонтаны. До 1 сентября этого года в городе на Неве намерены открыть еще шесть фонтанов, сообщил в ходе прямой линии вице-губернатор Сергей Дрегваль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

«В этом году мы открыли пять фонтанов после реконструкции и ремонта и еще шесть откроем до 1 сентября. До конца 2024 года все фонтаны будут реконструированы»,— цитирует господина Дрегваля ТАСС.

В общей сложности в хозяйственном ведении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в настоящий момент находится 112 фонтанных сооружений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Водоканал нашел подрядчика по ремонту фонтанов в Петербурге за 125 млн рублей.

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