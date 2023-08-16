Экс-министр сельского хозяйства Коми попросил политубежище в США

Бывший министр сельского хозяйства Республики Коми Денис Шаронов после получения повестки в октябре 2022 года уехал в США и попросил политическое убежище. С ним поговорил телеканал RTVI. Теперь бывший министр работает дальнобойщиком.

RTVI обратил внимание на видео в соцсетях, на котором мужчина рассказал, что недавно он был российским министром, а потом переехал в США и начал работать водителем грузовика. С помощью сервисов распознавания лиц удалось установить, что на видео Денис Шаронов — бывший министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми. Он покинул должность в январе 2022 года. В октябре того же года он получил повестку, после чего уехал в США и попросил политическое убежище.

Согласно официальной биографии, Денис Шаронов учился на «агронома-технолога» в Оренбургском государственном аграрном университете. С 2008 по 2014 годы был директором «Райффайзен Агро», занимавшейся строительством комбикормового завода в Ставропольском крае. Затем он стал заместителем генерального директора «Новоалександровского мясокомбината». С 2020 по январь 2022 года был министром сельского хозяйства и потребительского рынка Коми.

В разговоре с RTVI Денис Шаронов подтвердил, что уехал в США и рабтает дальнобойщиком. Он также рассказал, что с поста министра сельского хозяйства Коми его уволили в ходе затяжного конфликта с главой региона Владимиром Уйбой. По словам Дениса Шаронова, профессия дальнобойщика — временная. После легализации в США он хотел бы применить на практике свои знания в сельском хозяйстве.

Денис Шаронов рассказал, что в России он дважды подвергался уголовному преследованию. Оба раза его оправдали и реабилитировали. Как выяснил RTVI, в 2005 году против него возбудили дело было по ч. 2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). В 2016-2017 годах, бывший министр был фигурантом другого уголовного дела — по ч.3 ст. 59 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). По данным открытых источников, дело было возбуждено по подозрению в мошенничестве с возмещением НДС. По итогам рассмотрения судья вернул дело прокурору или руководителю следственного органа.

Анастасия Ларина