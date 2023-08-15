Сергей Собянин провел встречу со сторонниками в предвыборном штабе

Баллотирующийся на новый срок мэр Москвы Сергей Собянин встретился во вторник со сторонниками и доверенными лицами в своем общественном штабе на ул. Покровка, сообщил телеканал «Москва 24». На встречу были приглашены деятели культуры, врачи, спортсмены, руководители городских предприятий и предприниматели, представители Совета ветеранов, волонтеры, депутаты и активисты «Единой России».

«Много знакомых лиц, мы с вами не в первый раз встречаемся, со многими прошли большой путь: 12 лет работаем над замечательным проектом под названием «Москва». Спасибо вам!» — сказал господин Собянин собравшимся.

Рассказ об успехах столицы градоначальник начал с вопросов экономики. «То, что нам необходимо разворачивать промышленность, экономику на рельсы самостоятельного развития и создавать собственные конкурентные производства, стало понятно не сегодня, а пять лет назад», — подчеркнул он, сообщив, что текущие темпы развития экономики Москвы в среднем превышают среднероссийские в два раза. За последние годы Москва добилась почти двукратного роста промышленного производства. Ежегодный объем инвестиций достиг 5,9 трлн руб. В столице построено 119 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, 1,2 тыс. км новых дорог, открыто 109 новых станций метро. Более миллиона горожан являются участниками программы реновации жилого фонда. Для жителей создана уникальная цифровая экосистема из 400 услуг и сервисов.

Мэр также затронул вопросы развития городской среды, бизнес-климата, культуры, спорта, медицины и транспорта. Он, в частности, сообщил, что вскоре столичные власти завершат модернизацию всех городских поликлиник, а совокупность запланированных транспортных проектов описал как «гигантский, огромный проект, который даже мысленно сложно себе представить».

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Горожане смогут проголосовать как очно на избирательном участке, так и онлайн. Кроме того, в этом году москвичи смогут впервые воспользоваться новыми терминалами электронного голосования, которые будут установлены на каждом участке. На выборах зарегистрированы пять кандидатов: помимо выдвинутого «Единой Россией» Сергея Собянина, это депутат Мосгордумы и внук лидера Компартии Леонид Зюганов (КПРФ), вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»), а также депутат Госдумы и глава столичного отделения «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев.

Согласно свежему опросу Russian Field, твердую готовность участвовать в выборах выражают 49% москвичей, 66% из которых намерены голосовать за Сергея Собянина. На втором месте с большим отрывом Леонид Зюганов (5% голосов).

Григорий Лейба, Елена Рожкова