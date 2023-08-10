Из затонувшего ресторана «Серебряный кит» в Петербурге начали откачивать воду

Затонувший плавучий ресторан «Серебряный кит», стоящий на причале у парка имени Бабушкина, начали готовить к подъёму из акватории Невы.

Из судна откачивают воду, устанавливают заплаты, на месте работают водолазы, сообщает 10 августа пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ход работ контролирует Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров, на месте проходит выездное оперативное совещание.

Неработающий ресторан-дебаркадер «Серебряный кит» начал тонуть утром 27 марта 2023 года. В связи с этим Северо-Западная транспортная прокуратура направила в суд иск к собственнику «Серебряного Кита» — ООО «Фарсэй» с требованием убрать его из акватории Невы. Ведомство установило, что из-за бездействия владельца возникла угроза безопасности судоходства на реке.

В конце июля Василеостровский районный суд обязал «ООО «Фарсэй» освободить акваторию Невы от плавучего объекта. Стоимость подъема плавучего ресторана оценили в 38,2 млн рублей.