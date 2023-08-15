Израильские генералы попали под огонь

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в жесткое противостояние с военным командованием страны. Вслед за ним армейскую верхушку подвергли острой критике и другие члены правительства, а также депутаты от правящей коалиции. Причина разногласий — решимость господина Нетаньяху во что бы то ни стало продавить судебную реформу, несмотря на раскол в израильском обществе, затронувший и армию. Тысячи резервистов отказались от добровольной службы. Генералы бьют тревогу, опасаясь потери боеспособности вооруженных сил. На повестку дня встал вопрос об отставке министра обороны.
Йоав Галант (слева) и Биньямин Нетаньяху
Фото: Amir Cohen / Reuters
«Я обращаюсь к народным избранникам: если вы не можете сдержаться, атакуйте меня, министра обороны. Начальник Генштаба и командир ВВС подчиняются мне. Не втравливайте армию в политический диалог — это инструмент, который позволяет жить народу Израиля»,— заявил в понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант. Так он ответил на град критики, обрушившейся в последние дни на армейскую верхушку.
Последней каплей для господина Галанта стало интервью министра юстиции Дуду Амсалема армейской радиостанции. «В ЦАХАЛе (Армия обороны Израиля.— “Ъ”) мятеж, и в любой армии мира с мятежниками обращаются так, как положено с мятежниками»,— заявил господин Амсалем. Накануне депутат Кнессета от правящей партии «Ликуд» Тали Готлиб также обрушилась с критикой на главу Генштаба Герци Халеви и командующего ВВС Томера Бара, которые в последние дни высказывали обеспокоенность в связи с потенциальным снижением боеготовности армии. Кроме того, соратники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возмущены, что ни начальник Генштаба, ни министр обороны не смогли остановить утечку военных кадров.
Напомним, что в конце июля сотни военнослужащих запаса ВВС Израиля, а также других подразделений предупредили об отказе участвовать в резервистских сборах в случае утверждения закона об ограничении принципа крайней неприемлемости — одного из важнейших пунктов судебной реформы, продвигаемых правительством Нетаньяху. Речь идет о сокращении возможностей Верховного суда вмешиваться в решения других органов власти. Письмо о намерениях отказаться от службы подписали около 10 тыс. резервистов.
Тем не менее закон был принят. Более того, Биньямин Нетаньяху хотя и заявил об отказе продвижения реформы в том виде, в котором она задумывалась изначально, все же выразил намерение продвигать после выхода Кнессета с летних каникул еще один спорный закон — об изменении механизма отбора судей Верховного суда. После этого массовые протесты, которые начались в Израиле в январе, сразу после объявления планов правительства по реформированию судебной системы, были продолжены. Остался в силе и отказ резервистов участвовать в сборах. Израильские СМИ со ссылкой на источники в военных кругах отмечают, что, хотя армия по-прежнему готова к боевым действиям, многие рутинные учения в августе не проводились, и поддерживать состояние боеготовности на фоне отказов резервистов станет все сложнее и сложнее.
Протесты из-за судебной реформы
Фото: Corinna Kern, Reuters
Масла в огонь подлили и намерения правительства продвигать закон о призыве, фактически закрепляющий за ультраортодоксальной общиной Израиля право не служить в армии. Это было одним из условий вхождения религиозных партий в правящую коалицию, взамен они обещали поддержать судебную реформу. Но в итоге в обществе разразилась буря. На этом фоне во вторник 12-й израильский канал сообщил, что ультраортодоксальные партии потребовали от премьер-министра заморозить реформу. Они сочли, что для их избирателей от нее нет никакого толку и она только подогревает страсти вокруг «закона о призыве». Ценой отмены реформы может стать отставка ее главного инициатора — министра юстиции Ярива Левина. Впрочем, как писала еще на прошлой неделе газета «Маарив», у Биньямина Нетаньяху и без того появилась идея убрать господина Левина с поста главы Минюста и перебросить его, к примеру, на МИД. Все это ради «восстановления спокойствия» в стране.
Впрочем, возможно, премьеру придется искать замену и министру обороны.
Израильские СМИ активно обсуждают, кто дрогнет первым — Биньямин Нетаньяху или Йоав Галант.
Напомним, что в конце марта премьер-министр уже объявлял об отставке министра обороны из-за того, что тот призвал остановить судебную реформу на фоне угрозы массовых отказов резервистов от службы. Но тогда подписать указ Биньямин Нетаньяху не решился из-за непредсказуемой реакции на это в армии. Теперь премьер перешел к тактике выдавливания неугодного министра.
В воскресенье господин Нетаньяху принял решение отложить отпуск и провести в срочном порядке совещание с Йоавом Галантом и Герци Халеви, на котором он обвинил высокопоставленных военных в утечках в СМИ информации о боеготовности армии. Разговор, по информации израильских СМИ, прошел на повышенных тонах. Премьер обвинил генералов в подрыве «силы сдерживания». И действительно, заголовки в израильских газетах и публичные разборки между политиками не остались без внимания врагов Израиля. Так, лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла отметил, что «израильская армия находится в худшем состоянии по сравнению с любым другим периодом в прошлом».
После совещания у премьера нападки на армию со стороны его соратников усилились. Отличился и сын Нетаньяху Яир, известный своими одиозными постами в соцсетях. В воскресенье он написал, что Герци Халеви запомнится «как самый провальный и разрушительный для страны начальник Генштаба». Позднее этот пост был удален. Министр обороны вступился за своего подчиненного. «Начальник Генштаба Герци Халеви — один из самых выдающихся офицеров, каких я встречал за все годы своей службы в Армии обороны Израиля и в органах безопасности»,— заявил он. Сам же Биньямин Нетаньяху промолчал, ограничившись лишь общими словами.
Тем временем напряжение в стране растет.
Бывшие главы Генштаба, службы внешней разведки «Моссад» и общей безопасности «Шабак» обратились к главе правительства с требованием срочно созвать заседание военно-политического кабинета для обсуждения боеготовности армии.
По словам бывшего главы израильской военной разведки, а ныне исполнительного директора Института исследований национальной безопасности Израиля (INSS) Тамира Хаймана, премьер-министр и министр обороны стоят перед выбором: идти до конца с продвижением судебной реформы, что приведет к конституционному кризису и в целом усугубит ситуацию, или остановиться и заплатить за это политическую цену. «В первом случае на восстановление уйдут годы, если оно вообще произойдет, и будет поставлена под угрозу национальная безопасность. Во втором случае восстановление займет несколько дней (чтобы успокоить тех, кто пострадал, и восстановить кредит доверия), а цена для национальной безопасности, если таковая имеется, будет незначительной»,— написал он в своем блоге на сайте INSS.