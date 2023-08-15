Израильские генералы попали под огонь

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в жесткое противостояние с военным командованием страны. Вслед за ним армейскую верхушку подвергли острой критике и другие члены правительства, а также депутаты от правящей коалиции. Причина разногласий — решимость господина Нетаньяху во что бы то ни стало продавить судебную реформу, несмотря на раскол в израильском обществе, затронувший и армию. Тысячи резервистов отказались от добровольной службы. Генералы бьют тревогу, опасаясь потери боеспособности вооруженных сил. На повестку дня встал вопрос об отставке министра обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йоав Галант (слева) и Биньямин Нетаньяху

Фото: Amir Cohen / Reuters Йоав Галант (слева) и Биньямин Нетаньяху

Фото: Amir Cohen / Reuters

«Я обращаюсь к народным избранникам: если вы не можете сдержаться, атакуйте меня, министра обороны. Начальник Генштаба и командир ВВС подчиняются мне. Не втравливайте армию в политический диалог — это инструмент, который позволяет жить народу Израиля»,— заявил в понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант. Так он ответил на град критики, обрушившейся в последние дни на армейскую верхушку.

Последней каплей для господина Галанта стало интервью министра юстиции Дуду Амсалема армейской радиостанции. «В ЦАХАЛе (Армия обороны Израиля.— “Ъ”) мятеж, и в любой армии мира с мятежниками обращаются так, как положено с мятежниками»,— заявил господин Амсалем. Накануне депутат Кнессета от правящей партии «Ликуд» Тали Готлиб также обрушилась с критикой на главу Генштаба Герци Халеви и командующего ВВС Томера Бара, которые в последние дни высказывали обеспокоенность в связи с потенциальным снижением боеготовности армии. Кроме того, соратники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возмущены, что ни начальник Генштаба, ни министр обороны не смогли остановить утечку военных кадров.

Напомним, что в конце июля сотни военнослужащих запаса ВВС Израиля, а также других подразделений предупредили об отказе участвовать в резервистских сборах в случае утверждения закона об ограничении принципа крайней неприемлемости — одного из важнейших пунктов судебной реформы, продвигаемых правительством Нетаньяху. Речь идет о сокращении возможностей Верховного суда вмешиваться в решения других органов власти. Письмо о намерениях отказаться от службы подписали около 10 тыс. резервистов.

Тем не менее закон был принят. Более того, Биньямин Нетаньяху хотя и заявил об отказе продвижения реформы в том виде, в котором она задумывалась изначально, все же выразил намерение продвигать после выхода Кнессета с летних каникул еще один спорный закон — об изменении механизма отбора судей Верховного суда. После этого массовые протесты, которые начались в Израиле в январе, сразу после объявления планов правительства по реформированию судебной системы, были продолжены. Остался в силе и отказ резервистов участвовать в сборах. Израильские СМИ со ссылкой на источники в военных кругах отмечают, что, хотя армия по-прежнему готова к боевым действиям, многие рутинные учения в августе не проводились, и поддерживать состояние боеготовности на фоне отказов резервистов станет все сложнее и сложнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протесты из-за судебной реформы

Фото: Corinna Kern, Reuters Протесты из-за судебной реформы

Фото: Corinna Kern, Reuters

Масла в огонь подлили и намерения правительства продвигать закон о призыве, фактически закрепляющий за ультраортодоксальной общиной Израиля право не служить в армии. Это было одним из условий вхождения религиозных партий в правящую коалицию, взамен они обещали поддержать судебную реформу. Но в итоге в обществе разразилась буря. На этом фоне во вторник 12-й израильский канал сообщил, что ультраортодоксальные партии потребовали от премьер-министра заморозить реформу. Они сочли, что для их избирателей от нее нет никакого толку и она только подогревает страсти вокруг «закона о призыве». Ценой отмены реформы может стать отставка ее главного инициатора — министра юстиции Ярива Левина. Впрочем, как писала еще на прошлой неделе газета «Маарив», у Биньямина Нетаньяху и без того появилась идея убрать господина Левина с поста главы Минюста и перебросить его, к примеру, на МИД. Все это ради «восстановления спокойствия» в стране.

Впрочем, возможно, премьеру придется искать замену и министру обороны.

Израильские СМИ активно обсуждают, кто дрогнет первым — Биньямин Нетаньяху или Йоав Галант.

Напомним, что в конце марта премьер-министр уже объявлял об отставке министра обороны из-за того, что тот призвал остановить судебную реформу на фоне угрозы массовых отказов резервистов от службы. Но тогда подписать указ Биньямин Нетаньяху не решился из-за непредсказуемой реакции на это в армии. Теперь премьер перешел к тактике выдавливания неугодного министра.

В воскресенье господин Нетаньяху принял решение отложить отпуск и провести в срочном порядке совещание с Йоавом Галантом и Герци Халеви, на котором он обвинил высокопоставленных военных в утечках в СМИ информации о боеготовности армии. Разговор, по информации израильских СМИ, прошел на повышенных тонах. Премьер обвинил генералов в подрыве «силы сдерживания». И действительно, заголовки в израильских газетах и публичные разборки между политиками не остались без внимания врагов Израиля. Так, лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла отметил, что «израильская армия находится в худшем состоянии по сравнению с любым другим периодом в прошлом».

После совещания у премьера нападки на армию со стороны его соратников усилились. Отличился и сын Нетаньяху Яир, известный своими одиозными постами в соцсетях. В воскресенье он написал, что Герци Халеви запомнится «как самый провальный и разрушительный для страны начальник Генштаба». Позднее этот пост был удален. Министр обороны вступился за своего подчиненного. «Начальник Генштаба Герци Халеви — один из самых выдающихся офицеров, каких я встречал за все годы своей службы в Армии обороны Израиля и в органах безопасности»,— заявил он. Сам же Биньямин Нетаньяху промолчал, ограничившись лишь общими словами.

Тем временем напряжение в стране растет.

Бывшие главы Генштаба, службы внешней разведки «Моссад» и общей безопасности «Шабак» обратились к главе правительства с требованием срочно созвать заседание военно-политического кабинета для обсуждения боеготовности армии.

По словам бывшего главы израильской военной разведки, а ныне исполнительного директора Института исследований национальной безопасности Израиля (INSS) Тамира Хаймана, премьер-министр и министр обороны стоят перед выбором: идти до конца с продвижением судебной реформы, что приведет к конституционному кризису и в целом усугубит ситуацию, или остановиться и заплатить за это политическую цену. «В первом случае на восстановление уйдут годы, если оно вообще произойдет, и будет поставлена под угрозу национальная безопасность. Во втором случае восстановление займет несколько дней (чтобы успокоить тех, кто пострадал, и восстановить кредит доверия), а цена для национальной безопасности, если таковая имеется, будет незначительной»,— написал он в своем блоге на сайте INSS.

Марианна Беленькая